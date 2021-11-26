Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия под Харьковом, которое унесло жизни трех человек, а еще пять людей травмировались.

Вечером 25 ноября на Окружной дороге в Харьковской области столкнулись пять транспортных средств, среди которых есть два грузовика и три легковушки.

Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии одному из украинских изданий. По его словам, правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и пообщались со свидетелями.

Предварительно водитель фуры МАН проехал на красный светофор и врезался на перекрестке в автомобиль Chevrolet. Часть прицепа грузовика улетела на другую фуру, а МАН опрокинулась на левую сторону, придавив автомобиль такси, в салоне которого находились три человека.

Среди них — водитель в возрасте 49 лет и два пассажира (трехлетняя девочка и ее 49-летняя бабушка). Они погибли на месте аварии. Еще пятерых людей доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние здоровья как стабильное.

Спикер прокуратуры рассказал, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу двигался автомобиль Suzuki, врезавшийся в перекинутые отходы на трассе.

Водителя фуры с телесными повреждениями задержали правоохранители. Специалисты проведут проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения мужчины, находившегося за рулем МАН.

Вскоре ему сообщат о подозрении, следователи намерены направить ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

ДТП под Харьковом на Окружной дороге произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, находившиеся в салоне одного из автомобилей. ДТП унесло жизнь маленького ребенка, бабушки девочки и водителя такси. Еще пять человек попали в больницу с травмами разной степени тяжести.