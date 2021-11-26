Водитель грузового автомобиля MAN, повлекший смертельное ДТП под Харьковом, управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В аварии погибли три человека (среди которых есть маленький ребенок) и еще пять людей травмировались.

По данным Национальной полиции, мужчину задержали. Правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения в совершении правонарушения.

Авария под Харьковом на перекрестке Кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошла вечером 25 ноября. На трассе столкнулись сразу несколько транспортных средств.

Среди них — автомобиль Chevrolet Nubira, грузовик MAN с полуприцепом и еще одна фура, автомобиль такси Renault Logan и машина Suzuki СХ-4.

Предварительно пьяный водитель грузовика пересек перекресток на красный сигнал светофора, который вскоре перевернулся на автомобиль такси, где находились три человека — водитель, трехлетняя девочка и ее бабушка. Еще пять граждан пострадали в аварии под Харьковом.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.