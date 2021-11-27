Под Луцком двое мужчин живьем похоронили третьего

Под Луцком в городке Киверцы двое мужчин жестоко избили местного 34-летнего таксиста по имени Юрий, а затем живьем закопали мужчину на местном кладбище.

Потерпевший одолжил своему знакомому 30 тысяч гривен, на почве чего у них возник конфликт. Большую часть суммы знакомый ему отдал – вернуть оставалось около 10 тысяч.

Злоумышленник решил обратиться к общим знакомым, к одному из которых он пригласил Юрия. После этого мужчину три часа жестоко избивали и стреляли ему над головой из оружия, рассказала представитель департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская.

Затем потерпевшего отвезли на старое кладбище, где приказали собственноручно копать себе могилу, потом уложили в яму и закопали.

Нападавшие надеялись, что мужчина не сможет выбраться из ловушки, а свежую могилу не обнаружат, поскольку на кладбище уже давно никого не хоронят. Однако Юрию удалось откопаться, а затем окровавленный человек несколько километров шел пешком до дома, где родственники вызвали ему скорую.

— Пациент был с политравмой, травма головы, туловища, конечностей. Состояние его в настоящее время стабильное, он находится в реанимации, — рассказал заместитель гендиректора городской больницы Луцка Андрей Смольянинов.

При этом мужчина успел сообщить правоохранителям имена двоих своих обидчиков, которые уже задержаны полицией. Ими оказались 23-летний и 30-летний местные жители.

Им уже объявлено о подозрении по ст.187 (Разбой) и ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.