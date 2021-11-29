Пятеро граждан Армении пытались вылететь из Украины по поддельным паспортам

Пятеро граждан Армении – двое взрослых и трое детей, пытались покинуть Украину по поддельным паспортам.

Подделку выявили сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Злоумышленники пересекли госграницу в аэропорту Борисполь по своим настоящим паспортам, с которыми они зарегистрировались на рейс Киев-Тбилиси.

Уже находясь в зале ожидания они решили выбрать рейс Киев-Барселона, на который пытались сесть уже по поддельным паспортам граждан Украины.

Документы, на которых заменена страница с учредительными данными, были приобретены у неизвестного лица в Украине за $10 тыс.

Злоумышленников привлекли к административной ответственности за подделку документов и запретили им въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, из-за миграционного кризиса ГПСУ проводит на границе Украины с Беларусью операцию Полесье, в рамках которой проходят проверки на автобусных станциях и вокзалах.

Целью спецоперации является наращивание сил для защиты госграницы от возможного потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

В ней задействованы пограничники, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии, а также некоторые подразделения Вооруженных сил Украины.