Развлечения мажоров: в Запорожье подростки пытались похитить 12-летнего мальчика

Трое старшеклассников из Запорожья взяли родительский Jeep и уехали за город в поисках развлечений. На остановке общественного транспорта в поселке Кушугум они пытались выкрасть 12-летнего шестиклассника, ожидавшего маршрутку.

Несовершеннолетние мажоры подъехали к парню и настойчиво начали предлагать сесть в машину.

Испуганный подросток побежал к ближайшему киоску, чтобы попросить о помощи. Продавщица со своего телефона вызвала родителей и полицию. Местные правоохранители задержали подозрительный Jeep, продолжавший ездить по поселку, похоже, в поисках новой жертвы.

На место вызвали родителей задержанных. Один из них узнал свою машину и заявил, что сам дал ее сыну. Дело передали в отдел Запорожского района, однако там до сих пор никому не предъявлены обвинения, хотя подростки даже не отрицали, что хотели украсть мальчика.

– Было установлено, что парни пытались поместить 12-летнего подростка в свой автомобиль с целью развлечения. А сделанные видеозаписи разместить в социальной сети, чтобы продемонстрировать, как легко украсть ребенка, – рассказала Елена Лебединская, спикер полиции Запорожской области.

А школьника после пережитого лечат у психиатра и невролога. Он бросил секцию футбола и не ходит даже в школу.

Родственники пострадавшего мальчика готовят обращение в прокуратуру – с жалобой на бездействие полиции. Между тем, в социальных сетях кто-то подчищает информацию об мажорах, которые развлекаются, похищая чужих детей. Говорят, двоих из них уже вывезли за границу.