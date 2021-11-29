В Запорожской области задержали 20-летнюю кибермошенницу, которая совместно с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, работавших по предоплате.

Правоохранители сообщили, что пара создавала в соцсети липовые интернет-магазины, в которых размещала объявления о продаже одежды и обуви.

– На страницах, где зарегистрировались почти 80 тыс. подписчиков, мошенники сами писали положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег – исчезали, сообщили в полиции.

В общей сложности злоумышленники обманули около тысячи граждан. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более двух миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту проживания фигурантов. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, “черные записи” и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых молодые люди объяснить не смогли.

Открыто уголовное производство по статье Мошенничество. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Правонарушения разоблачили киберполиция Запорожья совместно с Мелитопольским районным управлением полиции.