В одной из одесских школ на уроке в кабинете информатики упал кусок штукатурки от потолка. По информации местных СМИ, аварийная ситуация возникла в учебно-воспитательном комплексе №111.

В мэрии сообщили, что, к счастью, дети и учителя не пострадали. Специалисты осматривают потолок, учеников перевели в другие учебные помещения.

Похожая ситуация в сентябре уже была в одном из украинских городов. В одной из гимназий города Новгород-Северский обрушилась часть потолка прямо над партами, за которыми сидят школьники.

К счастью, в результате этого дети не пострадали, поскольку это произошло во время перерыва. Директор учебного заведения предоставила акты о проверках комиссии относительно состояния здания гимназии. Оказалось, что потолок обрушился уже в третий раз.

По данным общины, администрация гимназии не обращалась с официальными заявлениями о необходимости ремонта потолка в помещениях учебного заведения. Однако присылали ходатайство относительно капитального ремонта пола в некоторых кабинетах.