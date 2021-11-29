Нашли возле мертвого щенка: полиция расследует убийство мужчины на Ровенщине

Правоохранители Ровенской области выясняют обстоятельства смерти 56-летнего жителя поселка Ракитное.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в воскресенье, 28 ноября, обнаружил 29-летний сын погибшего, сообщает пресс-служба местного управления полиции.

Возле него мужчина также нашел мертвого щенка.

На место происшествия немедленно прибыло несколько следственно-оперативных групп.

Приехавшие полицейские подтвердили насильственный характер смерти мужчины – на его теле были обнаружены повреждения, в том числе черепно-мозговая травма. Тело убитого направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Заведено уголовное дело по факту ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленникам грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, полиция раскрыла жестокое убийство 48-летнего жителя города Рубежное.

Мужчина был изнасилован, а затем избит до смерти двумя своими товарищами, которые уже задержаны правоохранителями.

Тело полуголого мужчины отвезли на территорию заброшенного завода, где сбросили в колодец и тщательно замаскировали кирпичами и грунтом.