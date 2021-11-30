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Трагедия в Одессе: в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня

Валентина Летяк редактор ленты
Патрульна поліція

Уборщица обнаружила утром 30 ноября в туалете одесского лицея Олимпиец повешенным 15-летнего ученика.

Местная полиция расследует обстоятельства смерти несовершеннолетнего воспитанника специализированного детского учреждения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с отметкой самоубийство.

Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что трагедия произошла в лицее Олимпиец.

– Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс, – написала она в соцсети.

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Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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