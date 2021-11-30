В Полтавском СИЗО 29 ноября умерла 20-летняя девушка, осужденная по обвинению в убийстве инструктора тира. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ведомстве добавили, что по факту смерти девушки начали досудебное расследование.

– Девушка, осужденная за умышленное убийство инструктора тира, совершенном в феврале 2020 года, находилась под стражей до вступления приговора в законную силу. В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок, – сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что медики СИЗО и врачи скорой, которых вызвали в срочном порядке, пытались реанимировать девушку, но спасти ей жизнь так и не удалось.

В Единый реестр досудебных расследований внесли ведомости о преднамеренном убийстве и неисполнении или ненадлежащем исполнении медиком профессиональных обязанностей вследствие небрежности или недобросовестности, если это повлекло тяжелые последствия для больного (часть 1 статьи 115 и часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса).

Также прокуратура назначила судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти девушки.

Как сообщается, речь идет о 20-летней уроженке Днепра, временно проживавшей в Полтаве.

Ее осудили за инцидент, произошедший в стрелковом тире на улице Филиппа Орлика.

По данным прокуратуры, после прохождения инструктажа девушка совершала стрельбу из разных видов огнестрельного оружия.

– В дальнейшем она повернулась к инструктору, стоявшему позади, следя за соблюдением техники безопасности, и из малокалиберного пистолета Марголина не менее 5 раз выстрелила в него, причинив потерпевшему телесные повреждения несовместимые с жизнью, – сказано в сообщении.

В сентябре этого года Октябрьский районный суд Полтавы приговорил ее к 15 годам лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве инструктора тира (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса).

Источник: Прокуратура Полтавской области