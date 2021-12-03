На Киевщине мужчина ударил сына топором и пытался заживо поджечь семью

В поселке Шевченково Киевской области семейный врач ударил сына топором в голову. Он проломил ему череп одним ударом. В тяжелом состоянии 26-летнего Василия забрала скорая, а отца задержали.

– Он был так склонен и крови полные ладони были, и он кричит, и я понимаю. Стою смотрю, поднимаю глаза, а у него просто разрубленный лоб там, рана была…, — рассказала мать пострадавшего Елена.

После задержания мужчина вернулся домой – Броварской суд отпустил его под домашний арест.

Вернувшись домой, 61-летний мужчина поджег дом изнутри. Из-за постоянных скандалов он жил в отдельной части дома.

В доме проживало четверо маленьких детей. Дождавшись утра, мужчина взял топор и пытался прорваться к родственникам, а когда не получилось – решил их сжечь.

– Он межкомнатную стену поджег, а там за комнатой знал, что шкаф стоит, он разрубил, чтобы посуше было и горело лучше, – рассказывает Валентина, дочь мужчины.

Жена злоумышленника вместе с детьми и внуками спасалась через окна. На спасение прибежали соседи, но пламя разгоралось слишком быстро.

Огонь мгновенно распространился по дому. Мебель, стены, пол и кровля – все сгорело дотла.

Неурядицы в семье начались еще шесть лет назад. Отец без причины начал бросаться на родных с кулаками, и говорил всякие глупости. Медики подтвердили психические расстройства и каждый год мужчину лечили.

– Периодически его закрывали, проплачивали, он там находился неделю. Потому что он психически больной никто не мог ему ничего сделать, — говорит дочь Валентина.

Когда не был в спецучреждении, Анатолий ходил на работу. Мужчина, который заживо хотел сжечь свою семью, работал семейным врачом.

Сейчас полицейские проверяют, как Анатолия с таким диагнозом взяли на работу. Однако некоторые из коллег защищают мужчину.

– Хороший врач был в общении. У меня не было с ним конфликтов. Трудно поверить в такое, – поделилась Татьяна Гарбуза, медицинская сестра Тарасовской амбулатории.

После поджога Анатолия снова задержали и отвезли в суд. На этот раз суд отправил мужчину на принудительное лечение сроком на два месяца.

— Мы понимаем, что у него предварительные диагнозы это шизофрения. Он сейчас помещен в медицинское учреждение для того, чтобы врачи сделали выводы о его состоянии. Он там будет находиться в течение 60 дней и уже после этого можно будет решать, как он будет наказан, — рассказала Ирина Прянишникова — представитель полиции Киевщины.

Родные мужчины остались без дома – семью приютили в местном общежитии. Волонтеры собирают пострадавшим продукты и одежду.

Номер карты для помощи: 4149 6090 10 86 23 34 Кириченко Елена Николаевна.