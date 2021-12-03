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Многочисленные ножевые ранения: в Одессе мужчина жестоко убил своего знакомого

Абрамова Юлия редактор ленты
Многочисленные ножевые ранения: в Одессе мужчина жестоко убил своего знакомого

В Одессе полицейские задержали 39-летнего горожанина по подозрению в убийстве знакомого.

Окровавленное тело 34-летнего пострадавшего обнаружила его мать. Она и сообщила в полицию.

Оперативники во время обхода соседей дома за сутки установили круг общения убитого, среди которого нашлись свидетели, указавшие на подозреваемого. Задержан 39-летний горожанин, признавшийся в содеянном.

Установлено, что во время конфликта дома у потерпевшего злоумышленник нанес хозяину многочисленные ножевые ранения шеи, туловища и конечностей. О причинах конфликта не сообщается.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В итальянском городе Траест нашли мертвой 43-летнюю гражданку Украины Алину Труш.

В прокуратуре заявили, что сейчас идет расследование, но до вскрытия, проведение которого назначено на следующую неделю, официальных заявлений не будут делать.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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