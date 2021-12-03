Недалеко от Львова, в поселке городского типа Брюховичи, сегодня, 3 декабря, произошел пожар в римско-католическом храме святой Терезы от Младенца Иисуса РКЦ, расположенном на улице Потечок, 6.

Огонь охватил купол строения. На месте пожара работали 44 спасателя.

По сообщению ГСЧС, загорелась обшивка утеплителя под куполом костела.

– В 14.56 пожар кровли и купола костела в Брюховичах локализован на площади 180 м кв. В результате пожара травмирован один человек, — сообщает спасательная служба.

Кроме него жертв и пострадавших нет.

Накануне в Приморском районе Одессы произошел пожар в одном из жилых домов. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на третьем этаже.