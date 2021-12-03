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Факты / Происшествия

В Италии при загадочных обстоятельствах умерла украинка – полиция озвучила две версии

Мария Степанюк редактор ленты
Аліна Труш

В итальянском городе Траест нашли мертвой 43-летнюю гражданку Украины Алину Труш.

В прокуратуре заявили, что сейчас идет расследование, но до вскрытия, проведение которого назначено на следующую неделю, официальных заявлений не будут делать.

В прокуратуре подтвердили слухи о том, что рядом с женщиной нашли бутылку с метадоном (наркотик, по своему действию напоминающий героин и используемый для его замещения, — Ред.).

Ее тело обнаружили правоохранители 1 декабря на полу в квартире по улице Виале д’Аннунцио, 28. По предварительным данным, женщина скончалась во вторник, 30 ноября.

Представители полиции пришли домой к женщине, чтобы сообщить о судебном документе по угрозам и насилию, которые она якобы испытывала со стороны бывшего партнера. Поскольку дверь никто не открыл, правоохранители вызвали на место пожарных и те взломали дверь.

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Следов крови или насилия правоохранители не обнаружили на Алине.

В полиции рассматривают две версии смерти женщины: убийство или смерть от передозировки наркотическими веществами.

Алина Труш была родом из Кривого Рога. Итальянские СМИ сообщили, что женщина переехала в Италию около 20 лет назад, где работала танцовщицей и моделью. О личной жизни усопшей мало известно, кроме того, что у нее было двое детей — 2002 и 2009 года рождения.

Источник: TGR, Il Gazzettino

Фото: Depositphotos, Alina Trush

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