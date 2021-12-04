В Днепропетровской области произошел пожар на территории частного жилья. Огонь вспыхнул внутри отдельно стоящей летней кухни.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на улице Мира в селе Пропашное Днепропетровской области поступило утром 4 декабря.

На место происшествия направили отделение двух местных пожарных команд. Спасатели выяснили, что пламя загорелось внутри летней кухни.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Огонь разрушил перекрытие крыши и имущество кухни на общей площади 20 кв. м.

Пожарным удалось локализовать пламя почти через час после получения сообщения, а еще через 15 минут — полностью потушить.

Для ликвидации пожара привлекли шесть спасателей и две единицы техники службы спасения. В настоящее время специалисты выясняют возможные причины вспышки огня.