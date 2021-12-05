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Факты / Происшествия

На Закарпатье во время пожара чуть не погиб мужчина

Юля Захарченко редактор ленты
На Закарпатье во время пожара чуть не погиб мужчина

В селе Нелепино в Закарпатской области произошел пожар в жилом доме. Сообщение в спасательную службу поступило от соседей, увидевших дым из окна здания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, соседи первыми заметили черный дым, выходивший на улицу из помещения дома.

На место происшествия прибыли огнеборцы 12-й государственной пожарно-спасательной части города Свалява. Во время разведки очага пламени спасатели нашли в одной из комнат владельца дома 1968 года рождения.

В ГСЧС отметили, что мужчина надышался угарным газом, из-за чего не смог ориентироваться в помещении и самостоятельно выйти из дома.

Спасатели помогли владельцу жилья выйти на улицу и передали врачам экстренной медицинской помощи. Они госпитализировали мужчину в Свалявскую городскую больницу.

Работникам спасательной службы удалось полностью потушить пламя в жилом доме почти через 30 минут после получения сообщения.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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