В течение 6 декабря в Черкасской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, в областную больницу с травмами госпитализировали двух мальчиков шести и восьми лет.
Смертельная авария произошла между Маньковкой и селом Зеленый Гай. Там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, взлетел в кювет и врезался в дерево.
На место происшествия срочно выехала бригада скорой, но медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Ему было ориентировочно 30 лет.
Еще одна авария произошла в селе Сарны, что под Монастырищем. После столкновения двух автомобилей врачи экстренки оказали помощь 70-летнему мужчине.
Его госпитализировали в центральную районную больницу предварительно с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.
В селе Верхнячка под Уманью водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в забор.
57-летнего мужчину госпитализировали в Христиновскую центральную районную больницу с раной лобного участка головы и переломами ребер.
В Каневе столкнулись маршрутка с автомобилями ВАЗ и Hyundai. На месте происшествия работали сразу две бригады экстренной помощи. 51-летняя кондуктор, несмотря на стрессовую реакцию, от госпитализации отказалась.
49-летнего водителя автомобиля ВАЗ доставили в Каневскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Еще четыре ДТП из-за неблагоприятных погодных условий произошли в Черкассах.
В аварии на улице Менделеева возле Черкасской областной больницы под колеса автомобиля попала 53-летняя женщина.
Ее госпитализировали в травмпункт Третьей Черкасской городской больницы с травмой бедра.
Не разминулись также на перекрестке улиц Благовестной и Рождественской Daewoo и Chevrolet. Трое участников ДТП от помощи медиков отказались, а 44-летнюю женщину с острой стрессовой реакцией отвезли в больницу.
Предварительно у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
На перекрестке улиц Смелянской и Оборонной под колеса авто попал 8-летний мальчик. Его госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, переломом стопы.
Два автомобиля столкнулись также на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Героев Чернобыля.
Одна бригада медиков отвезла 6-летнего мальчика в Черкасскую областную детскую больницу. Врачи установили ему предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и травма челюсти.
Другой каретой скорой в Третью Черкасскую городскую больницу госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гипертензивным кризом.
Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета
Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета