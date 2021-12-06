В течение 6 декабря в Черкасской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, в областную больницу с травмами госпитализировали двух мальчиков шести и восьми лет.

Смертельная авария произошла между Маньковкой и селом Зеленый Гай. Там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, взлетел в кювет и врезался в дерево.

На место происшествия срочно выехала бригада скорой, но медики были вынуждены констатировать смерть мужчины. Ему было ориентировочно 30 лет.

Еще одна авария произошла в селе Сарны, что под Монастырищем. После столкновения двух автомобилей врачи экстренки оказали помощь 70-летнему мужчине.

Его госпитализировали в центральную районную больницу предварительно с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

В селе Верхнячка под Уманью водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и въехал в забор.

57-летнего мужчину госпитализировали в Христиновскую центральную районную больницу с раной лобного участка головы и переломами ребер.

В Каневе столкнулись маршрутка с автомобилями ВАЗ и Hyundai. На месте происшествия работали сразу две бригады экстренной помощи. 51-летняя кондуктор, несмотря на стрессовую реакцию, от госпитализации отказалась.

49-летнего водителя автомобиля ВАЗ доставили в Каневскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Еще четыре ДТП из-за неблагоприятных погодных условий произошли в Черкассах.

В Черкасской области за сутки произошло 8 ДТП. Есть погибший и травмированы дети / 6 фотографий

В аварии на улице Менделеева возле Черкасской областной больницы под колеса автомобиля попала 53-летняя женщина.

Ее госпитализировали в травмпункт Третьей Черкасской городской больницы с травмой бедра.

Не разминулись также на перекрестке улиц Благовестной и Рождественской Daewoo и Chevrolet. Трое участников ДТП от помощи медиков отказались, а 44-летнюю женщину с острой стрессовой реакцией отвезли в больницу.

Предварительно у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

На перекрестке улиц Смелянской и Оборонной под колеса авто попал 8-летний мальчик. Его госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, переломом стопы.

Два автомобиля столкнулись также на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Героев Чернобыля.

Одна бригада медиков отвезла 6-летнего мальчика в Черкасскую областную детскую больницу. Врачи установили ему предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и травма челюсти.

Другой каретой скорой в Третью Черкасскую городскую больницу госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гипертензивным кризом.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета