ДТП в Харькове: психиатрическая экспертиза признала Николая Харьковского вменяемым

Экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского, который является главным подозреваемым в смертельном ДТП в Харькове, вменяемым. Это значит, что юноша мог и может осознавать свои поступки и управлять ими.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
— Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым, — отметил он.
Он добавил, что это означает, что у Харьковского во время ДТП и сейчас нет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.
— Согласно психическому состоянию, подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими, — заметил Чубенко.
По словам Чубенко, инициаторами экспертизы выступили следователи. По уголовному делу назначено около 15 экспертиз, уже есть результаты двух: психиатрической и генетической.
Резонансное ДТП в Харькове с участием 16-летнего подростка произошло вечером 26 октября в центре города. Находясь за рулем авто Infiniti, парень проехал на красный свет светофора со скоростью более 170 км/ч.
Он врезался в легковушку Chevrolet, 58-летний водитель которой от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti сильно не пострадал, но трое пассажиров иномарки получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.
Против Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его заключили под стражу без права внесения залога.