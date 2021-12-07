ДТП в Харькове: психиатрическая экспертиза признала Николая Харьковского вменяемым

Экспертиза признала 16-летнего Николая Харьковского, который является главным подозреваемым в смертельном ДТП в Харькове, вменяемым. Это значит, что юноша мог и может осознавать свои поступки и управлять ими.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

— Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, что произошло 26 октября 2021 года, является вменяемым, — отметил он.

Он добавил, что это означает, что у Харьковского во время ДТП и сейчас нет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.

— Согласно психическому состоянию, подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими, — заметил Чубенко.

По словам Чубенко, инициаторами экспертизы выступили следователи. По уголовному делу назначено около 15 экспертиз, уже есть результаты двух: психиатрической и генетической.

Резонансное ДТП в Харькове с участием 16-летнего подростка произошло вечером 26 октября в центре города. Находясь за рулем авто Infiniti, парень проехал на красный свет светофора со скоростью более 170 км/ч.

Он врезался в легковушку Chevrolet, 58-летний водитель которой от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti сильно не пострадал, но трое пассажиров иномарки получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.

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Против Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его заключили под стражу без права внесения залога.