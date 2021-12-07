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Факты / Происшествия

Двое украинцев пытались провезти в Молдову 154 банки с икрой под одеждой

Мария Степанюк редактор ленты
пояси гурманів

Украинские пограничники и таможенники вместе с коллегами из Молдовы во время проверки обнаружили двух украинцев с интересным грузом.

У мужчин 28 и 29 лет обнаружили под одеждой 154 банки с красной икрой. Украинцы направлялись на рейсовом автобусе Одесса-Кишинев в Молдову через пункт пропуска Паланка – Маяки – Удобное.

— Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой, — сообщили в Госпогранслужбе.

В пресс-службе ведомства такую изобретательность мужчин окрестили поясами гурманов.

Мужчины заявили таможенникам, что якобы везли икру своему дедушке в Молдову.

После того, как деликатес изъяли представители таможенной службы Молдовы, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины.

В начале ноября во Львовской области 24-летний украинец пытался провезти в Польшу наркотические вещества. Служебный пес среагировал на его обувь.

Обзорные лица обнаружили под стелькой левого кроссовка туриста несколько пакетов с каннабисом.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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