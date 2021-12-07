В Черкасской области мужчина изнасиловал 7-летнюю родственницу и снял это на видео

В Черкасской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снимал с ней материалы порнографического характера. Злоумышленник пользовался беспомощностью ребенка, являющегося его родственницей.

Порноматериалы с участием малолетней мужчина хранил и сбывал на форумах сети DarkNet.

Во время обысков по месту жительства жителя Черкасщины правоохранители обнаружили на его компьютере порнографический контент с участием девочки, в частности видео изнасилования.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Ему сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании девочки, а также за изготовление и распространение порнографических изображений (ч. 2 ст. 156 УКУ, ч. 4 ст. 152, УКУ ч. 4 ст. 30 УКУ, ч. 2, ч. 3 ст.301-1 УКУ).

Недавно в Киевской области осудили мужчину за изнасилование 8-летней девочки. Злоумышленник пришел к ее матери, когда увидел, что ее нет дома, взял ребенка и отнес на огород.

Там он совершил над ней действия сексуального характера. Это видел 5-летний брат пострадавшей.

Суд назначил жителю Киевщины 15 лет лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка.

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