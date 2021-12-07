В Киевской области полицейские нашли тело 23-летней девушки из Закарпатья, которая исчезла в конце ноября. Ее расчленили, сожгли и закопали в лесу.

Об исчезновении девушки в полицию сообщила ее мать. Выяснилось, что 23-летняя закарпатка вместе со своим двухлетним сыном тайком решила поехать в гости к знакомому из Киевщины. О каком населенном пункте идет речь, правоохранители не отмечают.

Что произошло накануне

В ходе проведения следственных действий было установлено, что девушка скончалась в ночь с 21 на 22 ноября. Точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судмедэкспертизы, однако полиция уже задержала главного подозреваемого по делу.

Им оказался 25-летний мужчина, к которому девушка и приезжала в гости с ребенком. Он признался, что с ними компании была еще одна общая знакомая: в тот вечер все употребляли наркотические средства.

Подозреваемый признался, что вместе со знакомой они составили план, как избавиться от тела умершей. Они купили химическое вещество и много угля, завернули тело в ковер и вывезли в ближайший лес.

Там они расчленили и подожгли тело девушки, после чего облили неустановленным веществом и закопали.

Облили химикатами и закопали: на Киевщине нашли останки 23-летней девушки из Закарпатья / 3 фотографии

Что было с ребенком

Пока неизвестно, был ли двухлетний мальчик свидетелем убийства своей матери. Однако для того чтобы скрыть все доказательства, подруга подозреваемого самостоятельно отвезла ребенка в Ужгород.

Она отыскала съемную квартиру, где проживала погибшая: там она и бросила мальчика одного. Имея на руках телефон жертвы, подозреваемая написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе.

По состоянию на 7 декабря известно, что сообщница главного подозреваемого успела скрыться и сейчас находится за пределами страны.

Что ждет предполагаемого убийцу

Облили химикатами и закопали: на Киевщине нашли останки 23-летней девушки из Закарпатья / 3 фотографии

Во время обысков в доме 25-летнего мужчины правоохранители обнаружили не только порванный паспорт погибшей и останки ее тела, но также марихуану и амфетамин.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 307 (Незаконное хранение наркотических средств) УК Украины. Следствие не исключает, что после завершения всех экспертиз будет открыто еще одно производство – по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО: мера пресечения ему избрана с возможностью внесения денежного залога в размере более 1 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.