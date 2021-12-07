Из-за усложнения погодных условий без света остаются 75 населенных пунктов в трех регионах Украины.

Порывы ветра и мокрый снег стали причиной того, что без электричества оказались 46 населенных пунктов в Черниговской области, 21 – во Львовской и 8 – в Киевской. К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Между тем мобильные группы спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульных полицейских и работников службы автомобильных дорог мониторят автодороги международного, национального, регионального и территориального значения Ровенской области.

На случай осложнения погодных условий спасатели подготовили тяжелую инженерную технику, электростанции, подогреватели воздуха и готовы к ликвидации последствий непогоды.

Погода в Украине 7 декабря будет пасмурной и дождливой. Днем и ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от 0 до +15.

Мокрый снег днем ​​и ночью ожидается в западных областях. В Киеве 7 декабря прогнозируют снег с дождем. Столбики термометров будут показывать +1, +3 и днем, и ночью.