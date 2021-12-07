Требовали деньги: возле школы в Запорожье девушки избили троих учениц

На спортивной площадке одной из школ Запорожья четверо девушек-подростков избили трех учениц этого учебного заведения. У школьниц требовали перевести деньги на их банковскую карту.

Видео жестокого избиения попало в сеть. Полицейские обнаружили его 6 декабря во время мониторинга соцсетей на одном из запорожских пабликов.

Эта история началась еще 22 ноября, когда в отдел полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области обратились родители потерпевших.

Первоначально производство было открыто по ст. 125 УКУ – преднамеренное легкое телесное повреждение. Потерпевших девушек – 2007, 2008 и 2005 годов рождения – направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно ее выводам, у двоих – легкие травмы, еще одна экспертиза продолжается.

Правоохранители уже установили личности всех участниц избиения школьниц – им от 15 до 16 лет.

Уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство), также открыто еще одно – по ч. 2 ст. 189 (вымогательство).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании мер пресечения.

Девушкам грозит лишение свободы сроком до семи лет.