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Задушил знакомую за имущество на 828 грн: на Днепропетровщине осудили рецидивиста

Людмила Богданова редактор ленты
Задушил знакомую за имущество на 828 грн: на Днепропетровщине осудили рецидивиста

В Днепропетровской области осудили мужчину, который задушил свою знакомую, чтобы завладеть ее имуществом стоимостью 828 грн.

Следствием установлено, что житель города Синельниково проник в квартиру женщины в ноябре 2016 года. Он сжал ее шею одной рукой, а другой обмотал ее лицо и руки липкой лентой.

Злоумышленник удерживал жертву таким способом до наступления смерти в результате удушения. После этого он завладел имуществом женщины в 828 грн.

До этого житель Днепропетровщины неоднократно был осужден за совершение разбойных нападений.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и разбой — п. 6 ч. 2 ст. 115 УКУ и ч. 4 ст. 187 УКУ. Также у него конфискуют имущество.

Кассационный уголовный суд согласился с утверждением прокурора, что наказание является справедливым.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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