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Факты / Происшествия

Нанес семь ударов: на Львовщине мужчина чуть не зарубил топором брата

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Патрульна поліція

Во Львовской области мужчина чуть не зарубил на глазах у старой матери собственного брата.

Это произошло в селе Ганки-Куты, Львовской области, когда один из сыновей пожилой женщины напал на собственного брата в постели.

По словам женщины, ее сын ударил собственного брата топором три раза. Никому из соседей и в голову не приходило, что кто-то из сыновей может совершить подобное.

В комнату мать прибежала, когда услышала звуки. После этого мужчина вышел на улицу, помыл свое оружие и пошел домой через всю деревню в соседний город. У пострадавшего медики выявили рубленные раны головы, предплечья и бедра.

К счастью, состояние раненого, которого госпитализировали, является стабильным. Местные жители были удивлены ссорой между двумя братьями, поскольку те всегда жили дружно.

Мужчине, который чуть не зарубил своего брата грозит до 15 лет тюрьмы. Его мать надеется, что брат пострадавшего встанет на ноги после зверского нападения.

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Фото: УНИАН

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