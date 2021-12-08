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Подростки нападали на прохожих: в Ужгороде задержали две банды грабителей

Валентина Летяк редактор ленты
Підлітки нападали на перехожих

В Ужгороде две группы подростков от 12 до 15 лет нападали на случайных прохожих, отбирали деньги и ценные вещи. Полиция задержала парней.

На Православной набережной около 21.00 на женщину напали три подростка. Они пытались вырвать у потерпевшей сумку, однако она смогла ее удержать. Нападавшие забрали выпавшие из нее деньги и скрылись.

Правоохранители быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались жители города 12, 13 и 14 лет.

Старшего поместили в изолятор временного содержания, с другими двумя и их родителями сейчас работают следователи и ювенальные полицейские.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. Несовершеннолетним грозит до 4 лет лишения свободы.

Второй случай произошел в тот же вечер на улице Корзо – четверо других подростков напали на супружескую пару.

Мужчина не хотел отдавать телефон, поэтому парни избили потерпевшего.

Они забрали телефоны и у него, и у его жены. Нападавшие разбили ему лицо и выбили несколько зубов.

Причастных к этому нападению также нашли быстро. Это двое 16-летних юношей, двоим другим – 14 и 15 лет. У них изъяли отобранные телефоны, их вернут потерпевшим.

Всех четырех поместили в изолятор временного содержания, им объявлено подозрение по более серьезной статье. Здесь уже речь идет о разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц – это ч. 2 ст. 187 УКУ. За это преступление подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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