В рамках расследования обстоятельств ДТП в Черниговской области, которое произошло 7 декабря на 14 км автодороги Чернигов-Гремяч, правоохранители задержали водителя грузовика DAF.

По предварительным данным, 44-летний житель Черниговского района на отрезке дороги между Сновянкой и Киселевкой не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением Борзна-Чернигов, который двигался в направлении областного центра.

В результате аварии 11 человек погибли на месте, в том числе и водитель маршрутки. Впоследствии один из пострадавших скончался в скорой и еще один – в больнице.

В больницах Чернигова с травмами разных степеней тяжести в настоящее время находятся семь человек.

Среди пострадавших – и водитель грузовика. После оказания медицинской помощи он задержан. Сейчас он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об объявлении подозрения по части 3 статьи 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Следствие продолжается, правоохранители опрашивают свидетелей, проводятся экспертизы.

Уже произведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств.

Также назначены экспертизы технического состояния грузовика и микроавтобуса, в частности, проверят работу тормозов, рулевых колес и степень износа шин.

7 декабря около 8.00 вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

В результате ДТП на Черниговщине погибли 13 человек, еще семеро попали в больницу.

Полиция и аварийно-спасательные службы почти целый день работали на месте аварии, поэтому движение транспорта на этом участке автодороги перекрывали в обоих направлениях.

Функционирование трассы возобновлено вчера в 19.45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.