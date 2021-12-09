Звала мать на помощь: в Сумской области 21-летняя девушка порезала ножом старшего брата

В Сумской области медики спасли 38-летнего мужчину, которого ножом порезала его младшая сестра. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.

Инцидент произошел в селе Сагаровка. Брат с сестрой были дома и вдвоем распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, и 21-летняя девушка схватилась за нож.

Правоохранителям она рассказала, что свидетелем нападения на старшего брата была их мать.

– Я взяла ножик, он упал на диван, и я ножом его ударила. Когда он закричал, я позвала маму и вытащила ножик из его живота. Потом взяла перекись водорода и начала промывать рану, – призналась девушка.

Мужчину госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Что стало причиной семейного конфликта, он не рассказал.

Что говорят в полиции

Уголовное производство по 21-летней девушке было открыто по ст. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. За совершенное девушка может оказаться за решеткой на срок от пяти до восьми лет.