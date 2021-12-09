Двое из девяти пострадавших в ДТП, которое произошло вечером 8 декабря на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече близ села Лозовая Тернопольской области, скончались утром в больнице.

Около 17.00 на этом участке трассы столкнулись маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313, двигавшийся по маршруту Кременец – Тернополь, и Volkswagen Passat.

Вчера в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров легковушки и пятерых – из микроавтобуса.

К сожалению, водителя и одного пассажира микроавтомобиля не удалось спасти – от полученных травм они скончались.

Еще двое пассажиров находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи установили, что микроавтобус был переоборудован из грузового в пассажирский.

Оба водителя предварительно были трезвые, это установит анализ крови на содержание алкоголя.

Дело расследуется по части 3 статьи 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

ДТП под Тернополем произошло вечером 8 декабря на трассе М-19. Вблизи села Лозовое микроавтобус Mercedes-Benz, курсировавший из Тернополя в Кременец, столкнулся с Volkswagen Passat. Первоначально сообщалось о 10 пострадавших.

Столкновение автомобилей могла спровоцировать плохая видимость на дороге из-за погодных условий.