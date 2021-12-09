В результате пожара, который произошел вечером 8 декабря в городе Сторожинец Черновицкого района Черновицкой области, погиб 10-месячный мальчик, а его двухлетний братик сейчас в больнице.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в летней кухне.

С открытой дверцы жар мог упасть на лежавшие возле печи дрова.

В этот момент двое братиков были без присмотра взрослых.

Старший мальчик, заметив огонь, испугался и выбежал на улицу, а младший остался в коляске в летней кухне.

Возгорание заметили соседи и смогли самостоятельно потушить огонь с помощью подручных средств, поскольку площадь была незначительной. Спасателей не вызывали.

Однако спасти жизнь младшему мальчику не удалось. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Старшего малыша с предварительным диагнозом отравление угарным газом госпитализировали в детское отделение больницы города Сторожинец.