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Факты / Происшествия

Жар выпал из печи: в пожаре под Черновцами погиб 10-месячный мальчик

Валентина Летяк редактор ленты
Немовля

В результате пожара, который произошел вечером 8 декабря в городе Сторожинец Черновицкого района Черновицкой области, погиб 10-месячный мальчик, а его двухлетний братик сейчас в больнице.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в летней кухне.

С открытой дверцы жар мог упасть на лежавшие возле печи дрова.

В этот момент двое братиков были без присмотра взрослых.

Старший мальчик, заметив огонь, испугался и выбежал на улицу, а младший остался в коляске в летней кухне.

Возгорание заметили соседи и смогли самостоятельно потушить огонь с помощью подручных средств, поскольку площадь была незначительной. Спасателей не вызывали.

Однако спасти жизнь младшему мальчику не удалось. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Старшего малыша с предварительным диагнозом отравление угарным газом госпитализировали в детское отделение больницы города Сторожинец.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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