16-летнего Андрея Гаслова, которого отец морил голодом, выписали из больницы домой

В конце ноября 16-летнего Андрея Гаслова из Одессы выписали из больницы. Этим летом отец довел его до обезвоживания, пользуясь советами “духовного лечения”.

Когда ситуация вызвала резонанс, социальные службы подали ходатайство об изьятии Андрея из семьи. Однако суд решил вернуть ребенка отцу.

Сейчас 16-летний подросток дома, за ним ухаживает бабушка. Парень прикован к постели: врачи установили специальные зонды, чтобы он мог употреблять жидкую пищу.

Бабушка уверяет: теперь за внуком ухаживают как положено. Но пока женщина рассказывает это журналистам, отец молодого человека агрессивно приказал перестать снимать и даже закрыл съемочную группу в квартире.

Через некоторое время на место происшествия приехали полицейские: после длительного разговора с ними мужчина извинился за свои действия и пообещал, что не отдаст сына в спецучреждение.

– Я люблю своего сына, как и вся моя семья. Я никому его не отдам. Даже если бы суд забрал его у меня, отдали бы в детдом, я бы ночевал под его окнами, — заверил отец 16-летнего Андрея.

Между тем, служба по делам детей уже готовит апелляцию на решение суда и потребует изъятия пострадавшего подростка из семьи.

История Андрея Гаслова

О том, что в Одессе подросток попал в больницу в тяжелом состоянии на фоне обезвоживания, стало известно 20 июля.

Полицейские выяснили, что его отец интересовался так называемым духовным лечением, поэтому жестко ограничивал сына в еде.

В то же время, к медикам за помощью обратился сам отец: парень был настолько истощен, что перестал пить воду.

На момент госпитализации все его тело было покрыто гематомами. При росте 180 см подросток весил всего 28 килограммов.