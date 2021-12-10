В результате ДТП грузовика на юге Мексики погибли по меньшей мере 54 человека и еще более чем полсотни пострадали. Среди погибших женщины и дети.

Трагедия произошла в мексиканском штате Чьяпас. Известно, что в грузовике находилось более 100 человек, которые, как считается, были мигрантами из стран Латинской и Центральной Америки. Авария произошла после того, как грузовик на крутом повороте опрокинулся и врезался в пешеходный мост.

#ÚLTIMAHORA | 20 personas murieron, en su mayoría migrantes, luego de que un tráiler se impactara contra una estructura en #TuxtlaGutiérrez, #Chiapas Se habla que los fallecidos estaban siendo transportados en la caja del tractocamión cuando ocurrió el percance. pic.twitter.com/o05goNkLmO — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2021

Местные чиновники сообщили, что причиной аварии могла стать перегрузка трейлера мигрантами.

Офис генерального прокурора Мексики заявил о 54 погибших, а местные чиновники сообщили, что еще более 50 человек получили ранения, из них около 40 человек в тяжелом состоянии доставлены в местные больницы.

Al menos 49 migrantes que viajaban en un tráiler perdieron la vida en Chiapas luego que el vehículo volcó, confirmó Protección Civil estatal.

Daniel Díaz pic.twitter.com/8AeEerAA5r — REFORMA Nacional (@reformanacional) December 9, 2021

СМИ сообщают, что это одна из самых больших смертельных трагедий с мигрантами в Мексике с момента убийства 72 мигрантов в 2010 году наркокартелем Зетас в северном штате Тамаулипас.

Глава управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Мануэль Морено сообщил, что жертвы были иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность еще не подтверждена. Морено добавил, что некоторые из выживших сказали, что они из Гватемалы.

#ULTIMOMINUTO | Se accidenta camión con indocumentados, varios muertos y heridos, carretera Chiapa de Corzo — #Tuxtla Gutiérrrez pic.twitter.com/mjQEKEDeRC — ChiapasEnTi (@ChiapasEnTi) December 9, 2021

Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, сообщили, что в грузовике, когда он разбился, было еще больше мигрантов, но они сбежали, боясь быть задержанными миграционной службой. Один из медиков отметил, что некоторые из сбежавших в окрестные районы были окровавлены или в синяках.

Те, кто разговаривал с выжившими, сказали, что мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от $2 500-3 500 за транспортировку в центральный мексиканский штат Пуэбла. Оказавшись там, они заключили бы контракт с другой группой контрабандистов, чтобы они доставили их к границе США.

В последние месяцы мексиканская власть пыталась помешать мигрантам идти большими группами к границе США, но нелегальный и незаконный поток мигрантов продолжается.