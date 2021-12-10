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Факты / Происшествия

Более 50 человек погибли: в Мексике перевернулся грузовик с мигрантами

Мария Степанюк редактор ленты
Аварія у Мексиці

В результате ДТП грузовика на юге Мексики погибли по меньшей мере 54 человека и еще более чем полсотни пострадали. Среди погибших женщины и дети.

Трагедия произошла в мексиканском штате Чьяпас. Известно, что в грузовике находилось более 100 человек, которые, как считается, были мигрантами из стран Латинской и Центральной Америки. Авария произошла после того, как грузовик на крутом повороте опрокинулся и врезался в пешеходный мост.

Местные чиновники сообщили, что причиной аварии могла стать перегрузка трейлера мигрантами.

Офис генерального прокурора Мексики заявил о 54 погибших, а местные чиновники сообщили, что еще более 50 человек получили ранения, из них около 40 человек в тяжелом состоянии доставлены в местные больницы.

СМИ сообщают, что это одна из самых больших смертельных трагедий с мигрантами в Мексике с момента убийства 72 мигрантов в 2010 году наркокартелем Зетас в северном штате Тамаулипас.

Глава управления гражданской обороны штата Чьяпас Луис Мануэль Морено сообщил, что жертвы были иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность еще не подтверждена. Морено добавил, что некоторые из выживших сказали, что они из Гватемалы.

Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, сообщили, что в грузовике, когда он разбился, было еще больше мигрантов, но они сбежали, боясь быть задержанными миграционной службой. Один из медиков отметил, что некоторые из сбежавших в окрестные районы были окровавлены или в синяках.

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Те, кто разговаривал с выжившими, сказали, что мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от $2 500-3 500 за транспортировку в центральный мексиканский штат Пуэбла. Оказавшись там, они заключили бы контракт с другой группой контрабандистов, чтобы они доставили их к границе США.

В последние месяцы мексиканская власть пыталась помешать мигрантам идти большими группами к границе США, но нелегальный и незаконный поток мигрантов продолжается.

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Источники: The Guardian, ВВС, ABC News

Фото: Getty Images

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