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Факты / Происшествия

Пожар в центре Киева: горят склады, спасатели эвакуировали шесть человек

Валентина Летяк редактор ленты
Пожежа у центрі Києва

В центре Киева около 13.15 начался пожар в офисно-складском здании по улице Льва Толстого, 67 (Соломенский район). Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Возгорание возникло на втором этаже складского помещения. Площадь пожара составляет 200 кв. м.

Прибывшие на вызов спасатели по выдвижной лестнице эвакуировали шесть человек.

Бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар в 14.56, ликвидация продолжается.

Для тушения пожара задействовали шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

Вскоре стало известно, что в 15.32 возгорание ликвидировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожежа у центрі Києва
Пожар в центре Киева: горят склады, спасатели эвакуировали шесть человек / 3 фотографии
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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