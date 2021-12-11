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Факты / Происшествия

В Черкассах четырех медиков подозревают в смерти депутата горсовета

Татьяна Забожко редактор ленты
Операція

Четырем черкасским медикам объявили подозрения по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей из-за смерти депутата горсовета Елены Шевченко.

Им грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие длилось с января 2021 года. По данным правоохранителей, депутат умерла, потому что врачи из-за небрежного и недобросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям допустили осложнения во время оперативного лечения.

В конце концов женщина умерла в реанимационном отделении Черкасской областной больницы.

Трагический случай произошел 18 января в частной клинике, которая оказывали услуги на территории Первой городской больницы.

После этого с клиникой расторгли договор аренды.

Экспертиза продолжалась до июля 2021 года. Депутату городского совета Елене Шевченко было 37 лет.

В марте Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врачей Национального института рака по факту смерти пациентки и подлога медицинской документации о причине ее гибели.

По данным следствия, врач-анестезиолог перед операцией не провел соответствующую подготовку пациентки и вколол ей несовместимые для одновременного введения препараты. По этой причине женщина скончалась в больнице.

Чтобы скрыть халатность, врач пациентки и врач-патологоанатом подделали документы о причине смерти женщины после вскрытия тела.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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