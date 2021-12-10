Украина инициирует экстрадицию боевика, который пытал пленных в Изоляции

Евгений Бражников, который подозревается в пытках пленных украинских военнослужащих на территории тайной тюрьмы Изоляция, что в Донецке, находится во Франции.

Об этом на последнем заседании суда сказал его адвокат.

В свою очередь начальник департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Рудь заявил о намерении инициировать розыск Бражникова уже на следующем заседании суда и добиваться от официального Парижа его экстрадиции в Украину.

— Бражников не уйдет от ответственности. То, что он находится за границей, не поможет ему избежать того наказания, которое определит суд, – подчеркнул Рудь.

Он также выразил уверенность, что Украина сможет вернуть Бражникова из Франции.

Отметим, Бражников попал в плен к боевикам, а на подконтрольную Украине территорию вернулся после обмена в декабре 2019 года.

По возвращении из плена выяснилось, что мужчина активно сотрудничал с российскими наемниками и пытал украинцев в Изоляции.

Напомним, ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что его коллегам удалось найти доказательства того, что Изоляция может быть подконтрольна Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

По его словам, в ходе расследования обнаружили российские паспорта трех боевиков.

По словам журналиста, он прочитал книгу Стаса Асеева и понял, что его дело необходимо довести до международного уголовного суда.