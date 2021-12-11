Заставили копать могилу на кладбище: за пытки женщины в Миргороде осудили троих соседей

В Миргороде на Полтавщине осудили троих мужчин, которые весной 2020 жестоко избили свою соседку и заставили ее копать яму у могилы самоубийцы. Женщина чудом смогла выбраться из могилы и скрыться домой.

Пока шло следствие, обидчики 58-летней Нины Рудченко оставались на воле, поэтому она вынуждена была переехать к родственникам.

Женщина помнит, как в марте прошлого года пришла в гости к своей подруге Виктории. В это время в дом залетели соседи — двое братьев и их родственник.

Мужчины без предупреждений и разговоров начали наносить удары обеим женщинам, после чего вытащили свою главную жертву из дома соседки и повели на кладбище.

Окровавленной женщине дали в руки лопату и заставили копать яму прямо у могилы самоубийцы. Как до смерти напуганная Нина Ивановна выбирается из собственноручно выкопанной могилы, мужчины наблюдали из-за кустов, после чего ушли.

– Когда она прибежала домой, подняла голову кверху, то из ушей у нее посыпалась земля. Женщине 57 лет, как это дойти до такого, чтобы так сильно избить, – вспоминает страшный вечер сестра Нины Ивановны Людмила.

Причиной такого зверства стала многолетняя соседская рознь. Мать братьев, поиздевавшихся над Ниной Ивановной, обвиняла ее семью в краже мешков с картошкой и даже исчезновении овчарки.

Что решил суд

Ознакомившись с результатами следствия, прокурор попросил дать наибольшие сроки для всех трех подсудимых. А адвокаты уверяли судью — никакой пытки не было, соседи просто заходили в гости.

Все это время Нина Ивановна сдерживала свой страх, поскольку в зале суда ей приходилось сидеть прямо возле своих горе-соседей.

Сами же обвиняемые единогласно признали, что избиение женщины было, однако сильнее всего избивал старший брат. Именно ему, согласно решению суда, следующие восемь лет придется провести за решеткой.

Остальные двое получили пять и шесть лет лишения свободы. И хотя теперь все трое долгое время не будут появляться в селе, 58-летняя женщина не планирует возвращаться в село. Теперь женщина боится мести их родственников.