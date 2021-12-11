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Тело беременной женщины, пропавшей накануне с мужем, нашли в пруду

Анастасия Гевко редактор ленты
Тело беременной женщины, пропавшей накануне с мужем, нашли в пруду

В Житомирской области водолазы после нескольких дней поисков обнаружили в пруду тело беременной женщины, исчезнувшей ранее вместе с мужем. Его извлекли из водоема накануне. 

По данным спасателей, супружеская пара еще 4 декабря отправилось рыбачить на водоем в селе Парипсы Попельнянского общества Житомирской области.

– Сегодня до прибытия водолазов на месте происшествия работали 4 лодки со спасателями и местными жителями. На одной из них около 12.20 спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей, – говорится в сообщении.

Тело женщины помогли достать на поверхность и доставить на берег водолазы. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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