В Житомирской области водолазы после нескольких дней поисков обнаружили в пруду тело беременной женщины, исчезнувшей ранее вместе с мужем. Его извлекли из водоема накануне.

По данным спасателей, супружеская пара еще 4 декабря отправилось рыбачить на водоем в селе Парипсы Попельнянского общества Житомирской области.

– Сегодня до прибытия водолазов на месте происшествия работали 4 лодки со спасателями и местными жителями. На одной из них около 12.20 спасателю удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей, – говорится в сообщении.

Тело женщины помогли достать на поверхность и доставить на берег водолазы. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.