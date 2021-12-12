В городе Ахтырка Сумской области произошел пожар на улице Гусинской в ​​частном жилом доме, где проживала многодетная семья.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, соседи увидели, что горит кровля здания и вызвали спасателей.

В оборудованном под котельную помещении, в котором расположен твердотопливный котел, вспыхнул огонь. Пламя охватило находящийся над ним участок кровли.

Мать и пятеро детей 2020, 2017, 2014, 2012 и 2010 годов рождения смогли вовремя выйти из дома в безопасное место.

Спасателям удалось разобрать металлическое покрытие крыши, чтобы погасить очаг вспышки огня. Они локализовали и вскоре ликвидировали пламя, не допустив дальнейшего распространения на жилые комнаты и весь дом.

По предварительным данным, вероятная причина – нарушение правил пожарной безопасности во время устройства и эксплуатации печи.

К счастью, пострадавших нет. Спасатели призывали граждан быть осторожными, наблюдать за состоянием обогревательных приборов и своевременно ремонтировать все неисправности.