В городе Новояворовск (Львовская область) десять детей пожаловались на плохое самочувствие. Согласно предварительному диагнозу, речь идет об отравлении неизвестным веществом.

Об инциденте проинформировали в Департаменте по гражданской защите Львовской областной госадминистрации.

Событие произошло в субботу, 11 декабря, после хоккейного матча, что состоялся на Ледовой арене в Новояворовске.

В общей сложности на плохое самочувствие медикам пожаловались десять детей. Четверо из них госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

– Всего в приемное отделение Новояворовской районной больницы им. Ю. Липы Яворивского района с жалобами на плохое самочувствие обратились десять детей, из которых госпитализированы четыре ребенка в удовлетворительном состоянии с предварительным диагнозом – отравление неизвестным веществом, — отметили в департаменте.

Информация об отравлении детей поступила около 21:00 субботы. Выяснилось, что днем дети посетили матч Молодежной хоккейной лиги между местной командой Галицкие Львы и Соколом из Киева.

Сейчас выясняются причины отравления детей и все обстоятельства. По факту инцидента поставлены в известность соответствующие службы.

В начале сентября отравились более 90 детей одной из общеобразовательных школ Хмельницкого. 16 из них были госпитализированы. Впоследствии выяснилось, что массовое отравление детей спровоцировала бактерия золотистого стафилококка (ее обнаружили у работников персонала пищеблока). В полиции открыли уголовное производство по факту несоблюдения санитарных норм в школе.

Недавно в Тернополе 13-летняя девочка отравилась консервированными грибами. Ребенка лечили в реанимационном отделении местной больницы и снимали интоксикацию.

А в Одессе школьница отравилась сладким напитком, смешанным с антисептиком. Сейчас ее здоровью уже ничто не угрожает.

Источник: Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, ZAXID.NET