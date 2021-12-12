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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковской области не разминулись две легковушки: четверо госпитализированных

Юля Захарченко редактор ленты
В Ивано-Франковской области не разминулись две легковушки: четверо госпитализированных

В селе Ивановцы в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на дороге не разминулись два легковых автомобиля.

Коломыйские спасатели с помощью специальных аварийно-спасательных машин легкого типа САРМ отсоединили клеммы автомобильных аккумуляторов.

В аварии травмировались четыре человека. Медицинские работники госпитализировали пострадавших в местное лечебное учреждение.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине на автодороги начали падать деревья, а транспортные средства застревают в сугробе.

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В частности, в селе Пуков на трассу М-12 упало дерево. Спасателям удалось его разрезать и освободить проезжую часть дороги.

Вскоре помощь работников ГСЧС понадобилась бригаде медицинских работников. Их автомобиль застрял в сугробе во время поездки по вызову.

Спасатели доставили медиков к больному человеку на пожарной машине, а затем к карете скорой медицинской помощи, которую отбуксировали на проезжую часть трассы.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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