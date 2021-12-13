Болело горло: в Днепре ребенок отравился, наглотавшись таблеток

В Днепре патрульные помогли ребенку, который наглотался таблеток, попасть в больницу.

По словам правоохранителей, это произошло ночью в Самарском районе.

Патрульные заметили женщину, которая выходила из такси с ребенком. Увидев, что малыш не может стоять без поддержки матери, правоохранители решили узнать, в чем дело.

Местная жительница пояснила, что пошла в магазин, оставив сына вместе с братом. Вернувшись домой, она увидела, что малыш плохо себя чувствует.

Женщина утверждает, что у шестилетнего сына сильно болело горло, потому он без присмотра матери решил самостоятельно принять лекарство, наглотавшись таблеток.

— Младший сын объяснил, что его брат проглотил таблетки, которые нашел в аптечке, – сообщили патрульные.

Женщина вызвала такси, чтобы доставить ребенка в больницу. Правоохранители предложили помощь как раз в тот момент, когда они были в пути.

В итоге мальчика быстро доставили в медицинское учреждение, где его осмотрел врач. По предварительным данным, ребенок отравился неизвестным веществом.

В связи с этим в квартиру к женщине отправилась следственно-оперативная группа. По факту отравления ребенка ведется расследование.