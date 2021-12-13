Криминального авторитета из санкционного списка СНБО осудили на Николаевщине

На Николаевщине приговорили к шести месяцам ареста криминального авторитета из списка санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Гражданин РФ по прозвищу Апти долгое время проживает на территории Украины на основе вида на постоянное проживание.

Следствие установило, что осужденный угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он проходил обвиняемым.

Кроме того, он числится в списке лиц, в отношении которых были применены ограничительные меры решением СНБО от 14 мая 2021 года, введенного в действие указом президента от 21 мая.

14 мая СНБО ввела санкции против криминальных авторитетов и воров в законе. В частности, ограничения касаются 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Всем, кто попал в санкционный список, заблокировали активы, запретили въезжать на территорию Украины, отказывают в предоставлении визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию, а также в продлении срока пребывания в Украине и сделают невозможным получение украинского гражданства.

Источник: Прокуратура Миколаївської області