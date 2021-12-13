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Мать была на работе: в Киеве 44-летнего мужчину будут судить за развращение школьницы

Юля Захарченко редактор ленты
Мать была на работе: в Киеве 44-летнего мужчину будут судить за развращение школьницы

В Киеве будут судить 44-летнего мужчину, который развратил 13-летнюю дочь своей сожительницы. В это время мать ребенка находилась на работе.

По данным Национальной полиции, мужчина остался дома с несовершеннолетней девочкой и развратил школьницу. Ребенок рассказал обо всем матери, однако ее сожитель убежал.

Женщина обратилась в полицию. Долгое время злоумышленник скрывался до тех пор, пока его не разыскали полицейские.

44-летнего мужчину задержали правоохранители. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Полицейские выяснили, что правонарушителя уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы дела с обвинительным актом в суд. Мужчину будут судить по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Правонарушителю грозит пребывание за решеткой на срок до восьми лет с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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