В Киеве 26-летний иностранец совершил три кражи. Мужчина внес залог, однако через некоторое время снова обворовал две кофейни, расположенные в Шевченковском районе столицы.

По данным Национальной полиции, один из эпизодов произошел на улице Салютной в городе. Злоумышленник попал внутрь кафе, отжав входную металлопластиковую дверь. Иностранец похитил из заведения ящик и 100 грн.

Второй эпизод произошел на улице Туполева. Муж проник в другое кафе, нашел в кассовом аппарате 347 грн. Это заметили работники заведения и вызвали полицию.

Следователи объявили о подозрении 26-летнему иностранцу. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт с материалами уголовных производств направили в суд для рассмотрения дела.

Его будут судить по статье 15 (Покушение на уголовное правонарушение), статье 162 (Нарушение неприкосновенности жилья) и статье 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю может грозить тюремное заключение на срок до шести лет.