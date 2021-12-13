Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В России в женском монастыре произошел взрыв – пострадали дети

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В России в женском монастыре произошел взрыв – пострадали дети

В России в городе Серпухов Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв. СМИ сообщают, что пострадали семеро детей.

По предварительной информации, в результате взрыва ранения получил 15-летний подросток, которого госпитализируют в ожоговый центр. Также пострадали еще шесть несовершеннолетних, но госпитализация им не понадобилась.

По информации Telegram-канала Baza, взрыв устроил 18-летний Владислав Струженков. Официально правоохранители сообщили, что бомбу активировал 18-летний выпускник церковно-приходской школы, не называя его имени. Известно, что нападавший умер от полученных ранений.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что мотивом преступления могла быть ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личной неприязни. Поскольку якобы во время учебы нападавшего травили.

В сентябре этого года в российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Тогда, по данным Следственного комитета Российской Федерации, пострадали 11 человек – пятеро погибли, шестеро получили ранения.

Стрельбу в Перми устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Свой поступок он не называл терактом. Но объяснял, что думал об этом давно и с 10-го класса начал откладывать деньги, чтобы купить оружие.

Фото: Zvezdanews

Источники: Интерфакс, Медуза

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка