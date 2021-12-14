В селе Угринов Ивано-Франковской области произошла смертельная авария. На железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль.

Спасатели получили уведомление о ДТП 13 декабря в 23:32. На место прибыли спасатели работ аварийно-спасательной части специального назначения, спасатели Государственного пожарно-спасательного поста села Ямница, а также дежурная смена ОКЦ.

Сотрудники ГСЧС извлекли из автомобиля тела двух человек. Ими оказались мужчина 1992 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Сейчас все обстоятельства ДТП в Ивано-Франковской области выясняются.

В Ивано-Франковской области поезд сбил автомобиль: погибли два человека / 2 фотографии

На днях серьезная авария произошла в Луцке с участием несовершеннолетних. 16-летний водитель за рулем легкового авто убегал от полиции, в салоне находились его сверстники.

Водитель Renault Megane проехал на красный свет и въехал в людей, которые в это время переходили дорогу. После этого автомобиль врезался в дерево и дорожний знак.

В результате ДТП в Луцке пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок. Виновник аварии уже задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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