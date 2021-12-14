Утром 14 декабря произошло ДТП возле села Орехово, в Старобельском районе Луганской области.

В 6.40 утра на трассе Чугуев-Милово микроавтобус с пассажирами перевернулся на обочину. По предварительным данным, водитель автомобиля не учел дорожную обстановку — на трассе была гололедица.

В результате ДТП в Луганской области погиб один человек, шестеро пассажиров и водитель получили телесные повреждения.

Пострадавшим оказали помощь на месте, двое были госпитализированы в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция.

В Луганской области перевернулся микроавтобус: один мужчина погиб, семеро пострадали / 2 фотографии

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