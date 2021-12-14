Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Луганской области перевернулся микроавтобус: один мужчина погиб, семеро пострадали

Людмила Богданова редактор ленты
В Луганской области перевернулся микроавтобус: один мужчина погиб, семеро пострадали

Утром 14 декабря произошло ДТП возле села Орехово, в Старобельском районе Луганской области.

В 6.40 утра на трассе Чугуев-Милово микроавтобус с пассажирами перевернулся на обочину. По предварительным данным, водитель автомобиля не учел дорожную обстановку — на трассе была гололедица.

В результате ДТП в Луганской области погиб один человек, шестеро пассажиров и водитель получили телесные повреждения.

Пострадавшим оказали помощь на месте, двое были госпитализированы в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция.

В Луганской области перевернулся микроавтобус: один мужчина погиб, семеро пострадали / 2 фотографии

Дополняется…

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка