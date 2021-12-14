Заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна Укроборонпром избрали меру пресечения в виде личного обязательства за правонарушения сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Подозрение должностному лицу вручили работники Государственного бюро расследований из-за того, что тот просил у представителя иностранной компании более 80 тыс. грн за “услугу”.

За эти деньги представитель концерна обещал посодействовать иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции.

В частности, подозреваемый гарантировал, что повлияет на Государственную службу экспортного контроля Украины, предоставив письмо-разъяснение о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю.

За содеянное заместителю гендиректора грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Просил за посредничество 80 тыс. грн: представителю Укроборонпрома избрали меру пресечения / 5 фотографий

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура. Представители ГБР отвечают за оперативное сопровождение.