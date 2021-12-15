Смотрели 45 человек, в том числе ее отец: женщина случайно транслировала секс с мужем

Жительница Соединенных Штатов случайно вышла в прямой эфир в Facebook во время секса со своим мужем. За трансляцией онлайн наблюдали 45 человек, в том числе ее отец.

Об этом инциденте она рассказала в ролике в TikTok, отметив, что получила травму на всю жизнь.

— Рандомно вспомнила, что в прошлом году я случайно вышла в прямой эфир в Facebook, когда я была в городе Паунд. 46 человек увидели это, включая моего собственного отца. Я плакала целую неделю. Я думала, что моя жизнь кончилась. Мой муж до сих пор считает, что это смешно, – рассказала женщина.

Женщина рассказала, что ее папа вел себя так, будто ничего и не произошло, как только он понял, что происходит в прямом эфире, выключил видео. Она также добавила, что ей повезло, что ее телефон был опущен вниз.

В комментариях она объяснила, как произошла ошибка. Она сказала, что “муж подкрался” к ней, когда она сидела в Facebook.

— Я просто не успела заблокировать телефон и каким-то образом нажала кнопку для старта трансляции.

Одна из подруг женщины пыталась прервать трансляцию и все время звонила ей на телефон. Она продолжала это делать, и трансляция прервалась.

Пользователи в комментариях под роликом женщины писали, что она воплотила в жизнь их худший страх, а некоторые даже зареклись в будущем оставлять средства связи в другой комнате.