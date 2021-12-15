В Киеве правоохранители разыскали и задержали вандала, разгромившего мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО в Первомайске.

Им оказался 41-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за наркопреступления. Мужчина уже получил сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

За совершенное ему грозит до пяти лет ограничение свободы (условный срок).

Мне заплатили: в Киеве задержали вандала, разгромившего мемориал воинам АТО / 4 фотографии

Правоохранителям мужчина признался, что за разбитый мемориал неизвестные заплатили ему 1500 грн. Прибыв из Киева в Первомайск, он приобрел в местном магазине несколько баллонов с краской.

После этого подозреваемый дождался ночи и отправился к мемориалу, где повредил надписями мемориальные плиты воинам АТО и молотком отбил часть памятника Героям Небесной Сотни.

Полиция проверяет все обстоятельства инцидента. Разыскиваются вероятные заказчики, заплатившие за акт вандализма над мемориалом. Досудебное расследование продолжается.